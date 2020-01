Θρήνος στο ΝΒΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Ντέιβιντ Στερν

Στη θλίψη βυθίστηκε το ΝΒΑ, καθώς την Πρωτοχρονιά έφυγε από τη ζωή ο Ντέιβιντ Στερν.

Ο επί 30 χρόνια κομισάριος του ΝΒΑ νοσηλευόταν με εγκεφαλική αιμορραγία από τις 17 Δεκεμβρίου, ωστόσο την πρώτη ημέρα του νέου έτους άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών.

Ο εκλιπών ήταν από το 1984 μέχρι το 2014 ο «εγκέφαλος» της λίγκας και ο άνθρωπος που με τις κινήσεις και τις αποφάσεις του έκανε το πρωτάθλημα μια εξαιρετικά επικερδή λίγκα, υπόδειγμα για όλες στον χώρο του αθλητισμού.

Ο Άνταμ Σίλβερ, o οποίος τον διαδέχτηκε στην ηγεσία του ΝΒΑ το 2014, μίλησε για την τεράστια προσφορά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Για 22 χρόνια ήμουν δίπλα του και τον έβλεπα σε δράση. Ήταν ένας μέντορας και ένας από τους καλύτερους φίλους μου.

Πέρασε αμέτρητες ώρες στο γραφείο του, σε γήπεδα, σε αεροπλάνα και οπουδήποτε μας πήγαινε το παιχνίδι. Όπως κάθε θρύλος του ΝΒΑ, ο Ντέιβιντ είχε εξαιρετικό ταλέντο, αλλά για εκείνον τα πάντα ήταν τα βασικά, η προετοιμασία, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η σκληρή δουλειά.

Ανέλαβε τα ηνία του ΝΒΑ το 1984, σε μια εποχή που η λίγκα ήταν σε σταυροδρόμι. Όμως στα 30 χρόνια του ως κομισάριος δημιούργησε το νέο παγκόσμιο ΝΒΑ.

Δημιούργησε πρωτοποριακές συνεργασίες σε επίπεδο ΜΜΕ και μάρκετινγκ, προγράμματα για την ψηφιοποίηση και την κοινωνική ευθύνη που έφεραν το ΝΒΑ κοντά σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Χάρη στον Ντέιβιντ το ΝΒΑ είναι ένα παγκόσμιο brand και ο ίδιος δεν είναι απλώς ένας από τους κορυφαίους κομισάριους όλων των εποχών, αλλά και ένας από τους ηγέτες με την μεγαλύτερη επίδραση.

Κάθε μέλος της οικογένειας του ΝΒΑ επωφελήθηκε από το όραμα, τη γενναιοδωρία και την έμπνευσή του. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγό του, Νταϊάν, τους γιους τους, Άντριου και Έρικ, καθώς και όλη την οικογένειά τους. Μοιραζόμαστε την θλίψη με όσους άγγιξε το έργο του Ντέιβιντ».

NBA Commissioner Adam Silver statement regarding the passing of NBA Commissioner Emeritus David J. Stern pic.twitter.com/aW4WbxFQED