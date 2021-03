ΑΞΙΖΕΙ ΜΙΑ WILDCARD Ο ΠΕΤΡΟΣ;

Σύνταξη: Βαγγέλης Παλάτος

Σαν έκπληξη έσκασε το απόγευμα της Παρασκευής η είδηση ότι ο Πέτρος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά της Μασσαλίας. Με μια λιτή ανακοίνωση οι διοργανωτές του Open 13 έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών αθλητών που θα αγωνιστούν με κάρτα ελεύθερης συμμετοχής στο γαλλικό τουρνουά: Μπενζαμάν Μπονζί (Νο126), Ουγκό Γκαστόν (Νο162), Πέτρος Τσιτσιπάς (Νο967).

Το who is who

Δυο χρόνια μικρότερος από τον αναγνωρίσιμο αδερφό του, ο Πέτρος βάδισε στα χνάρια της...τενιστικής οικογένειας μέσα στην οποία μεγάλωσε: ο πατέρας του άλλοτε δάσκαλος αντισφαίρισης και πλέον μέντορας του Στέφανου, η μητέρα Τζούλια πρώην αθλήτρια του τένις. Σε ηλικία 5 ετών, με τη συνδρομή των γονιών του, αρχίζει να μυείται στα μυστικά του αθλήματος, ακολουθώντας το δρόμο που είχε χαράξει ο Στέφανος. Το Νοέμβριο του 2017 ο 17χρονος Πέτρος κερδίζει τον πρώτο του πόντο στην ATP στα τουρνουά Futures που διεξάγονται στην Κρήτη. Αυτομάτως κάνει την είσοδό του στην παγκόσμια κατάταξη. Η δική του περιπλάνηση στο άθλημα τώρα ξεκινά, όμως έχει την ατυχία να συμπέσει χρονικά με το... ρεσάλτο του Στέφανου στην κορυφαία 100άδα του αθλήματος. Η παρατεταμένη αγωνιστική άνοδος του πρωτότοκου γιού μοιραία αλλάζει τις προτεραιότητες της οικογένειας. Άλλωστε, ο Απόστολος και η Τζούλια έχουν να φροντίσουν και άλλα δύο παιδιά, τον 11χρονο Παύλο και την 9χρονη Ελισάβετ.

Ίσως όμως αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη που διαμορφώνεται να αφαιρεί έξτρα άγχος από τους ώμους του νεαρού Πέτρου. «Προσπαθώ να παίρνω όλα τα θετικά στοιχεία του Στέφανου και να τα προσαρμόζω στη δική μου τενιστική ζωή» θα δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο. Ο ίδιος εξακολουθεί να παίρνει μέρος στα τουρνουά επιπέδου ITF, δίχως για την ώρα να έχει κάνει την πορεία εκείνη που θα του δώσει τους μαζεμένους βαθμούς που ψάχνει για να αναρριχηθεί στην κατάταξη και να κερδίσει μια θέση στο ταμπλό διοργανώσεων υψηλότερου επιπέδου.

Μια ανέλπιστη wildcard

Και ξαφνικά προκύπτει η wildcard των διοργανωτών της Μασσαλίας. Οι κακές γλώσσες την εντάσσουν ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας του Στέφανου με τους υπεύθυνους του τουρνουά. Ο μεγάλος αδερφός του Πέτρου έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενες χρονιές τον τίτλο στο Open 13 και από το Νο5 του κόσμου θεωρείται λογικό να διαπραγματεύεται πια με άλλους όρους τη φετινή του παρουσία εκεί. Το εν λόγω τουρνουά, άλλωστε, μην ανήκοντας στα πρωτοκλασάτα του tour, πασχίζει κάθε χρόνο να αποσπάσει τις υπογραφές κάποιων κορυφαίων του αθλήματος προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το κοινό και την τηλεοπτική πίτα.

Το Twitter «μίλησε»

Μέχρι εδώ όλα καλά. Ουδέν κρυπτόν υπό το... twitter, όμως. Η χαμηλή θέση του Πέτρου στην παγκόσμια κατάταξη (Νο967) δεν περνά απαρατήρητη από τους χρήστες του διαδικτύου και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Κάποιοι επικρίνουν την απόφαση των διοργανωτών για χορήγηση wildcard σε έναν αθλητή με τόσο χαμηλό ranking, την ώρα που μία λίστα με 20 αναπληρωματικούς με πολύ υψηλότερη θέση από τον 20χρονο καταλήγει στα αζήτητα. Άλλοι συνδέουν την ευγενική παραχώρηση στις υψηλές διασυνδέσεις του Πάτρικ Μουράτογλου με τους ιθύνοντες του τουρνουά. Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Στέφανος βρίσκονται υπό την προστασία της ακαδημίας του περίφημου Ελληνογάλλου προπονητή.

Τέλος, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ανακαλούν στη μνήμη τους μία ανάλογη αμφιλεγόμενη κάρτα ελεύθερης συμμετοχής που είχε προκαλέσει αίσθηση. Την είχε λάβει ο μικρότερος αδερφός του Τζόκοβιτς στο τουρνουά του Ντουμπάι το 2012. Ο Μάρκο Τζόκοβιτς αγωνίστηκε τότε στον α’ γύρο της διοργάνωσης, όμως στη μετέπειτα καριέρα του ουδέποτε κατάφερε να δικαιολογήσει την ιδιαίτερη μεταχείριση που είχε λάβει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκείνη τη σεζόν. Λίγα χρόνια αργότερα, μάλιστα, σβήστηκαν και τα τελευταία ίχνη του από την παγκόσμια κατάταξη, απόρροια της διαρκώς πτωτικής αγωνιστικής του πορείας.

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Τι γίνεται στ’αλήθεια με την περίπτωση του Πέτρου; Είναι η γενναιοδωρία των διοργανωτών μια πραγματική ευκαιρία για τον ίδιο ή ελλοχεύει ο κίνδυνος να του γυρίσει ακόμη και μπούμερανγκ;

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Από τη φύση του το τένις αποτελεί ένα κατεξοχήν αξιοκρατικό άθλημα. Και πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι όταν αναφερόμαστε σε ένα ατομικό άθλημα; Όποτε δυο αθλητές αναμετρώνται σε ένα κορτ, καταφεύγουν στις δυνάμεις τους –πνευματικές και σωματικές- και μόνο. Συγκυρίες πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, όμως σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι...σύμπτωση. Είναι και το format των διοργανώσεων του τένις που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Όσο συναρπαστικά μοιάζουν τα διαδοχικά νοκ άουτ παιχνίδια, άλλο τόσο αμείλικτα σε βάθος χρόνου αποδεικνύονται: ο ικανότερος, ο πιο καλά προετοιμασμένος αθλητής θα προχωρήσει σε μία σεζόν. Και τότε κανείς δε θα θυμάται εάν ξεκίνησε από τα προκριματικά μιας διοργάνωσης, με χρήση wildcard ή με protected ranking.