Στη θλίψη βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο λόγω του θανάτου του Ιταλού πρώην επιθετικού, Σαλβατόρε Σκιλάτσι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 59 ετών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (18/9) οι πρώην ομάδες του Ίντερ και Γιουβέντους.

Ο εκλιπών οδήγησε την «σκουάντρα ατζούρα» στην τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 1990, έχοντας σημειώσει έξι γκολ κατά τη διάρκεια του τουρνουά, κερδίζοντας μάλιστα εκείνη τη χρονιά το «Χρυσό Παπούτσι».

«Μία εικόνα του ποδοσφαίρου μας εγκαταλείπει, ένας άνθρωπος που έχει μπει στις καρδιές των Ιταλών και των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο», ανάρτησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι στο X.

Ci lascia un’icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia ’90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto… pic.twitter.com/3CWIACgAth

