Εφημερίδα AS: Στη Ρεάλ Μαδρίτης ως το 2023 ο Μόντριτς

Για ακόμη έναν χρόνο αναμένεται να ανανεώσει ο Λούκα Μόντριτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με σημερινό (11/1) πρωτοσέλιδo της ισπανικής εφημερίδας AS.

«Έναν ακόμα χρόνο. Ο Μόντριτς θα ανανεώσει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο ως το 2023», αναφέρει η εφημερίδα παρουσιάζοντας δεδομένη την ανανέωση της συνεργασίας του Κροάτη άσου με τους «μερένγκες».

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2018 μπορεί να έχει κλείσει τα 36 του χρόνια, όμως παραμένει καταλυτικός στο παιχνίδι των Μαδριλένων.

Ο Λούκα Μόντριτς είχε ανανεώσει πριν από μερικούς μήνες (τον Απρίλιο του 2021) για μια ακόμα χρονιά, αποδεχόμενος τη μείωση της τάξης του 10% στις απολαβές του, αφού η επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται στα λευκά ήταν μεγαλύτερη.

Θυμίζουμε ότι ο πολύπειρος μέσος βρίσκεται στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης από τον Αύγουστο του 2012 και είναι εκ των πρωταγωνιστών στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας.

🗞 AS’s Cover | One More Year: Modric will renew until June 2023. pic.twitter.com/7U9p2MehVb