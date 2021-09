Έτοιμος για το Calendar Slam ο Τζόκοβιτς!

Αυτή τη φορά ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει δύο σετ, αλλά τι σημασία έχει; Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο νίκησε με 3-2 τον Σάσα Ζβέρεφ και πέρασε στον τελικό του US Open για 9η φορά στην καριέρα του.

Ο 34χρονος Σέρβος λύγισε τον χρυσό Ολυμπιονίκη του Τόκιο με 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 και θα διεκδικήσει την Κυριακή (12/9, 23.00) κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ τον 21ο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του.

Αν καταφέρει και σηκώσει το τρόπαιο, όχι μόνο θα αφήσει πίσω του σε κατακτήσεις major τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ (20), αλλά θα φτάσει και σε ένα ακόμα ιστορικό επίτευγμα: για πρώτη φορά μετά το 1969 και τον Ροντ Λέιβερ, θα σημειώσει το Calendar Slam, δηλαδή το 4/4 στα σλαμς της σεζόν!

Εκτός των άλλων, πήρε και τη ρεβάνς από τον Ζβέρεφ για την οδυνηρή ήττα στο Τόκιο, που του στέρησε το δικαίωμα να ελπίζει σε Golden Slam. Από τότε μέχρι σήμερα ο 24χρονος Γερμανός είχε 16 διαδοχικές νίκες!

Όπως και στα τρία προηγούμενα ματς του, ο Νόλε έχασε το πρώτο σετ. Μόνο που αυτή τη φορά ο Σάσα... έσκισε το σενάριο μετά την ανατροπή του Σέρβου, έφερε σχεδόν ανέλπιστα το ματς στα ίσα και οι διαφορές λύθηκαν σε πέμπτο σετ.

Εκεί, ωστόσο, ο Τζόκοβιτς πήρε την κατάσταση στα χέρια του και παρότι δεν μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα στο 5-1, το έκανε στο αμέσως επόμενο γκέιμ με μπρέικ στο σερβίς του Ζβέρεφ.

Ο τενίστας από το Βελιγράδι έχει τώρα 27 σερί νίκες σε σλαμ και θα παίξει στον 31ο τελικό του, φτάνοντας την επίδοση του Ρότζερ Φέντερερ. Πέρασε το πρώτο του μεγάλο εμπόδιο στη διοργάνωση και τώρα καλείται να σταματήσει έναν παίκτη που δείχνει ικανός για το... θαύμα.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ... οργιάζει στη Νέα Υόρκη και λογικά δεν θα παρουσιάσει την εικόνα του τελικού της Μελβούρνης, όπου ηττήθηκε... πανηγυρικά από τον Νόλε.

Στο head to head ο Τζόκοβιτς προηγείται με 5-3, κάτι που σίγουρα δίνει ελπίδες στον 25χρονο Ρώσο... Οι πιθανότητες, πάντως, είναι ξεκάθαρα με τον Σέρβο, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να τον λυγίσεις σε τελικό, σε ματς των πέντε σετ. Ρωτήστε και τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Είναι, άλλωστε, τόσο κοντά στο όνειρο και φαντάζει πολύ δύσκολο να το αφήσει να του ξεφύγει από τα χέρια...

