Μπακς: «Σάρωσε» ο Αντετοκούνμπο με 30 πόντους - Σημαντική νίκη επί των Σικάγο Μπουλς

Ένας τρομερός Γιάννης Αντετοκούνμπο με 30 πόντους, πήρε από το «χέρι» τους Μιλγουόκι Μπακς, πετυχαίνοντας μεγάλη νίκη-«ανάσα» με 94-90 επί των Σικάγο Μπουλς.

Ο Greek Freak κουβάλησε για ακόμα μία φορά την ομάδα του (30 πόντοι, 11/21 δίποντα, 8/12 βολές, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ σε λιγότερο από 37 λεπτά), σε μια βραδιά στην οποία ήταν πολύ επιθετικός, με τα «ελάφια» να φτάνουν στο 29-19 και οι Μπουλς στο 28-16.

Ο Μίντλετον (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και ο Πόρτις (12 πόντοι, 13 ριμπάουντ) συνεισέφεραν αρκετά, ενώ ο Άλεν αποβλήθηκε στην τρίτη περίοδο για σκληρό φάουλ στον Καρούζο. Για μια ακόμη φορά ο Χόλιντεϊ παρακολούθησε το ματς ως θεατής.

Οι Μπακς κατάφεραν να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα με το τέλος της πρώτης περιόδου (24-20), όμως οι Μπουλς αντέδρασαν στη δεύτερη και στο 17' πέρασαν μπροστά με 30-28.

Σε ένα αμφίρροπο ντέρμπι, καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει με διαφορές μεγαλύτερες των τεσσάρων πόντων, με το ημίχρονο να λήγει με 45-44 υπέρ των Μπακς, ενώ και στην 3η περίοδο το ματς πήγαινε πόντο-πόντο κλείνοντας με 68-69 υπέr των Μπουλς.

Μια από τα ίδια ήταν το σκηνικό στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (74-74 στο 39'), όπου ο Γιάννης με 5 δικούς του πόντους έκανε το 79-76, ενώ 3:34 πριν από τη λήξη οι Μπακς ξέφυγαν με 87-81 και με 90-83 στο 2:32.

Παρόλα αυτά, οι Μπουλς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και μείωσαν σε 92-88 στο 1:59, ενώ με δύο βολές του ΝτεΡόζαν έφτασαν μια «ανάσα» και στο 92-90.

Ο ίδιος αστόχησε σε τρίποντο στα 23 δευτερόλεπτα, και ο Μίντλετον με δύο βολές διαμόρφωσε το τελικό 94-90.

Πλέον, ο Έλληνας σταρ έπιασε το ρεκόρ του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ως οι μόνοι παίκτε των Μπακς που σημείωσαν 25+ πόντους σε τουλάχιστον 13 συνεχόμενα παιχνίδια.

