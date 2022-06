Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο διεθνής Αλγερινός ποδοσφαιριστής, Μπιλέλ Μπενχαμουντά

Στο πένθος «βυθίστηκε» το ποδόσφαιρο της Αλγερίας στην είδηση του θανάτου του διεθνούς Αλγερινού μέσου Μπιλέλ Μπενχαμουντά σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής (10/6).

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός της Αλζέρ, που μόλις μία μέρα νωρίτερα είχε σκοράρει και είχε δώσει μία ασίστ στη φιλική νίκη της Αλγερίας επί του Κονγκό με 3-0, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με το αυτοκίνητό του όταν επέστρεφε μαζί με έναν φίλο του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

إِنَّا لله وَإِنَّا إليه راجعون



Just one day after featuring and scoring for Algeria’s A’ (local) national team, Billel Benhamouda has passed away in a car accident. May he Rest In Peace. 😢 pic.twitter.com/50lEYl7jd6