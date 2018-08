Θα συνεχίσει την παράδοση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;

· Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα για το αποψινό ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ





Τέσσερις σερί νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ, μετράει, στο Old Trafford, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Τότεναμ. Θα συνεχίσει την παράδοση και απόψε ή θα την «σπάσει» η Τότεναμ;



Το μεγάλο ντέρμπι της Premier League θα ξεκινήσει στις 22:00. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την εκτός έδρας ήττα 3-2 από τη Μπράιτον. Στην πρώτη αγωνιστική, στο Old Trafford, επικράτησε 2-1 της Λέστερ.



Η Τότεναμ ξεκίνησε με δύο νίκες. Κέρδισε εκτός έδρας 2-1 τη Νιούκαστλ και εντός, 3-1 τη Φούλαμ. Θα κυνηγήσει την τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα, για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας.



ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΝΕΡ, ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ



Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ, προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ.



Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στο λεπτό του πρώτου γκολ, τη διαφορά νίκης, το ημίχρονο με τα υψηλότερο σκορ του αγώνα και των δύο ομάδων, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τον παίκτη που θα πετύχει το πρώτο γκολ, το οποιοδήποτε γκολ και το τελευταίο γκολ, τα κόρνερ των δύο ομάδων στον αγώνα και το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα.



ΤΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΤΟΤΕΝΑΜ



Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει, για το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ και τα ακόλουθα 3 συνδυαστικά στοιχήματα:



· Ο Λουκάκου να σκοράρει πρώτος και η Μάντσεστερ Γιουν. να κερδίσει με ακριβώς 1 γκολ διαφορά και η Μάντσεστερ Γιουν. Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.



· Ο Κέιν να σκοράρει πρώτος και η Τότεναμ να κερδίσει με ακριβώς 1 γκολ διαφορά και η Τότεναμ Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.



· Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου ισοπαλία και 1,5 γκολ στο 2ο ημίχρονο και Over 8,5 κόρνερ στον αγώνα.



Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, στο ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ και στα υπόλοιπα ματς, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.