Την προσθήκη του Βόιτσιεχ Σέζνι ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα η Μπαρτσελόνα, λίγο καιρό αφότου έχασε για το υπόλοιπο σεζόν τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο.

Ο 34χρονος Πολωνός τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος τον Αύγουστο, τερματίζοντας πρόωρα το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους, και αργότερα ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τη ενεργό δράση, όμως η πρόταση των «μπλαουγκράνα» τον υποχρέωσε να αναθεωρήσει και να επιστρέψει.

🧤 FC Barcelona and Wojciech Szczęsny have reached an agreement for the goalkeeper to join the Club!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2024