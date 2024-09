Δεν το… κουνάει από το Λονδίνο ο Νίκολας Τζάκσον, καθώς οι Λονδρέζοι βλέπουν στο πρόσωπο του Σενεγαλέζου επιθετικού τον παίκτη που θα οδηγήσει σε επιτυχίες το κλαμπ.

Πιο συγκεκριμένα οι πρωτευουσιάνοι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με την πλευρά του 23χρονου επιθετικού μέχρι το 2033.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εν λόγω εξέλιξη του με την ομάδα του Μαρέσκα ο άλλοτε παίκτης της Βιγιαρεάλ τόνισε πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αισθάνομαι πού καλά και είμαι χαρούμενος που υπογράφω ένα νέο συμβόλαιο για να μείνω στο σύλλογο. Μου αρέσει που μου δείχνουν εμπιστοσύνη και δουλεύω πολύ σκληρά.

Είμαι χαρούμενος που επέκτεινα το συμβόλαιό μου και που θα μείνω εδώ για πολλά χρόνια»

Ο Τζάκσον πήρε μεταγραφή στη Τσέλσι το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτέ έχει αγωνιστεί σε 48 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις πετυχαίνοντας 18 τέρματα.

This is just the start. 💙

Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. ✍️ pic.twitter.com/stzAMtHk6d

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 13, 2024