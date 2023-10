Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Premier League) στο «Wembley» το ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Ιταλία, για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024.

Οι δύο ομάδες, που είχαν κονταροχτυπηθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2021 αναμετρώνται με στόχο τη νίκη, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα «Τρία Λιοντάρια», τα οποία το Σάββατο είχαν ρεπό, βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου με 13 βαθμούς ύστερα από 5 αγωνιστικές, με τη σκουάντρα ατζούρα να μοιράζεται την 2η θέση μαζί με την Ουκρανία, έχοντας αμφότερες 10 βαθμούς.

Στο 15ο λεπτό οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ με τον Σκαμάκα, ο οποίος εκτέλεσε από κοντά τον Πίκφορντ, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο, ωστόσο στο 32′ τα «τρία λιοντάρια» ισοφάρισαν σε 1-1 με πέναλτι του Κέιν.

