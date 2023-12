Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα έκρινε την Πέμπτη ότι οι κανόνες της UEFA σχετικά με την έγκριση ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως η Super League, είναι αντίθετοι με την νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Ουσιαστικά δικαιώνει τη European Super League στη διαμάχη της με την UEFA σχετικά με τη λειτουργία, αλλά και το μονοπώλιό της, ανοίγοντας τον δρόμο στην European Super League να προχωρήσει τα πλάνα και να δημιουργήσει ένα δικό της πρωτάθλημα τύπου… Champions League.

Το δικαστήριο διευκρινίζει, ωστόσο, ότι το σχέδιο της Super League, με επικεφαλής αρκετούς από τους πλουσιότερους συλλόγους, «δεν πρέπει απαραίτητα να εγκριθεί», τονίζοντας ότι διέπει γενικά τους κανόνες της FIFA και της UEFA και όχι για το συγκεκριμένο έργο.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 21, 2023