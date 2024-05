Νικητήρια στον πρώτο ημιτελικό του Champions League βγήκε η Ντόρτμουντ, που επικράτησε με 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν και έχει προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό ενόψει της ρεβάνς στη Γαλλία.

Το παιχνίδι στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ παρακολούθησε και ο Τζίμι Κάραγκερ, ο οποίος είδε το ματς από την εξέδρα των οργανωμένων, πίνοντας μπύρες με τους οπαδούς των Γερμανών.

Carragher’s face when the beer arrives 😂

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο παλαίμαχος Άγγλος παίκτης πήρε το μικρόφωνο για λογαριασμό του cbs sports για το post game, όντας φανερό ευδιάθετος, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε πιει.

Μάλιστα, μίλησε με τον Τζέιντον Σάντσο και τον ρώτησε αν θα πιούν μαζί μπύρες αν η Ντόρτμουντ περάσει στον τελικό, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να του απαντά ότι δεν πίνει και να ξεσπούν στο τέλος αμφότεροι στα γέλια.

Sit back, relax, and enjoy @Sanchooo10‘s postgame interview with @Carra23 and @Pschmeichel1 🤣 🖤💛 pic.twitter.com/51ofqzbDOW

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024