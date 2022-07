Θρήνος στο ΝΒΑ: Απεβίωσε ο θρυλικός Μπιλ Ράσελ

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του Μπιλ Ράσελ, ο οποίος άφησε την τελευταία πνοή του από φυσικά αίτια σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ράσελ, ο οποίος αγωνίστηκε στους Μπόστον Σέλτικς σε όλη την καριέρα του, κατέκτησε 11 πρωταθλήματα ως παίκτης και δύο ως προπονητής των «Κελτων».

Στην καριέρα του στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ είχε μέσο όρο 15.1 πόντους, 22.5 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί σε 963 αγώνες της κανονικής περιόδου.

Ήταν 12 φορές All-Star, 3 φορές μέλος της κορυφαίας πεντάδας της λίγκας και 8 φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας.

«Ο μεγαλύτερος νικητής στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών, με την σύζυγό του στο πλευρό του» ανέφερε μεταξύ άλλων ο λογαριασμός του στο Twitter.

Rest In Peace Bill Russell who has passed away at the age of 88 ❤️ pic.twitter.com/9D6l0NVD51