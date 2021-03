Αγγλία: Θρήνος στη Λιντς - Πέθανε ο θρύλος του συλλόγου, Πίτερ Λόριμερ

Ο κορυφαίος σκόρερ της Λιντς, Πίτερ Λόριμερ, πέθανε σε ηλικία 74 ετών μετά από μακροχρόνια ασθένεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ομάδα της Premier League.

Η Λιντς έκανε γνωστό, ότι τον περασμένο μήνα, ο Λόριμερ, στέλεχος της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του 1960 και του 70, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Ο επιθετικός μέσος, σημείωσε 238 γκολ για την Λιντς σε δύο περιόδους με το σύλλογο.

Κέρδισε δύο τίτλους πρωταθλήματος, το Κύπελλο FA και το League Cup και ήταν επίσης μέρος της ομάδας που έχασε τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών από τη Μπάγερν το 1975.

«Η συνεισφορά του Πίτερ στη Λιντς Γιουνάιτεντ δεν θα ξεχαστεί ποτέ και ο θάνατός του αφήνει μια άλλη τεράστια απώλεια στην οικογένεια της Λιντς Γιουνάιτεντ», ανέφερε η Λιντς.

«Θα παραμείνει πάντα εικόνα ο του συλλόγου και η κληρονομιά του στο Elland Road θα συνεχίσει. Οι σκέψεις μας είναι φυσικά με τη σύζυγο του Πίτερ, Σου και την υπόλοιπη οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

Ο Λόριμερ είχε επίσης 21 συμμετοχές με τη Σκωτία και αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974.

