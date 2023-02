Αγγλία: Ανακοίνωσε τον Αντρέ Αγιού η Νότιγχαμ Φόρεστ

Ακόμη μία πολύ δυνατή μεταγραφική προσθήκη πραγματοποίησε η Νότιγχαμ Φόρεστ, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον αρχηγό της Εθνικής Γκάνας, Αντρέ Αγιού, έπειτα από... μάχη με την Έβερτον.

Ο 33χρονος επιθετικός που είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Σαντ, επιστρέφει στο «Νησί» για τρίτη διαφορετική ομάδα μετά τις Σουόνσι και Γουέστ Χαμ, ενώ θα πάρει τη φανέλα με το Νο42.

«Είναι σπουδαίο συναίσθημα να υπογράφεις για την Νότιγχαμ Φόρεστ. Ξέρω πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος και τι σημαίνει για την πόλη και τους οπαδούς. Πάντα ήταν δύσκολα τα πράγματα όταν έπαιζα ως αντίπαλος της Φόρεστ σε οποιοδήποτε γήπεδο και το Σίτι Γκράουντ είναι ένα γήπεδο που αγαπώ», τόνισε ο Αγιού λίγο μετά τις υπογραφές και πρόσθεσε:

«Ο Στιβ Κούπερ είναι κάποιος που με γνωρίζει καλά και ξέρει πώς να δουλέψει μαζί μου εντός και εκτός γηπέδου. Έχουμε μία ισχυρή σχέση, είναι ξεχωριστός προπονητής και άνθρωπος. Ξέρω τι μπορώ να φέρω στην ομάδα, είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα και να διασφαλίσω ότι θα μείνουμε στην Premier League».

Nottingham Forest is delighted to welcome Ghana captain André Ayew to The City Ground! 😍#WelcomeAndré 🇬🇭