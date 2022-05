Αγγλία: Τα συγχαρητήρια της Premier League στη Νότιγχαμ Φόρεστ για την άνοδό της

Λίγη ώρα μετά τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Χάντερσφιλντ με 1-0 στον τελικό ανόδου στα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Premier League έδωσε συγχαρητήρια στoν ιστορικό αγγλικό σύλλογο για την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 23 χρόνια.

«Συγχαρητήρια στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Πήρε την άνοδο στην Premier League μετά τη νίκη στα play off απέναντι στη Χάντερσφιλντ» έγραφε το μήνυμα που ανήρτησε στους λογαριασμούς της στα social media η Premier League.

Congratulations, @NFFC!



Promoted back to the #PL after play-off final victory over Huddersfield pic.twitter.com/SxxnEMleUY