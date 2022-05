Άγγλια: Eπέστρεψε στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από 23 χρόνια η Νότιγχαμ Φόρεστ!

Στην Πρέμιερ Λιγκ επέστρεψε μετά από 23 ολόκληρα χρόνια η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς επιβλήθηκε την Κυριακή με 1-0 της Χάντερσφιλντ στο μπαράζ ανόδου (αξίας έως και 312,5 εκατ. ευρώ), που διεξήχθη στο Γουέμπλεϊ.

Η ιστορική αγγλική ομάδα, κάτοχος δύο Κυπέλλων Πρωταθλητριών (1979, 1980), που πέρασε στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη στις 17 Μαΐου 2017, κυριάρχησε απέναντι στη Χάντερσφιλντ, έχοντας την κατοχή της μπάλας απ’ τα πρώτα λεπτά.

Όσο περνούσε η ώρα, η πίεση της Φόρεστ, γινόταν ολοένα και πιο έντονη και λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, οι «κόκκινοι» πήραν προβάδισμα στο σκορ με το αυτογκόλ του Κόλγουιλ στο 43’ από χαμηλή σέντρα του Γκάρνερ.

Nottingham Forest strike first against Huddersfield in their bid to return to the Premier League 👏 pic.twitter.com/3K2R6g4mgs