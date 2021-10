Γουινέα-Μπισάου: Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση οι παίκτες της λίγες ώρες πριν το ματς με το Μαρόκο!

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γουινέας-Μπισάου, τονίζοντας ότι ο τα μέλη της εθνικής ομάδας δηλητηριάστηκαν, λίγες μόλις ώρες πριν από τον αγώνα με το Μαρόκο, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Η ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας κάνει λόγο για σκάνδαλο, επισημαίνοντας ότι τα μέλη και το προσωπικό του αντιπροσωπευτικού της συγκροτήματος παρουσίασαν συμπτώματα εμετού και διάρροιας, με αποτέλεσμα να χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική καταγγελία το βράδυ της Τρίτης η ομάδα της Γουινέα-Μπισάου δείπνησε στο ξενοδοχείο, ωστόσο μετά από λίγα λεπτά άρχισαν να παρουσιάζονται τα παραπάνω συμπτώματα τόσο στους ποδοσφαιριστές όσο και στο επιτελείο της.

«Κάτι μας έβαλαν στο φαγητό στο δείπνο. 15 λεπτά από τη στιγμή που φύγαμε από το τραπέζι, παίκτες και επιτελείο άρχισαν να έχουν έντονους στομαχόπονους. Άλλοι είχαν διάρροια, άλλοι στομαχόπονους και πήγαμε στο νοσοκομείο», ανέφεραν μέλη της ομάδας.



«Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν πρόκειται να στείλω τους παίκτες μου στο γήπεδο, θα ήταν εγκληματικό αν το κάνω αυτό από τη μεριά μου», είπε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Κάρλος Τεϊσέιρα.

Η ομοσπονδία του Μαρόκο αρνείται κάθε ανάμειξη και κατηγορία, ενώ αρνείται και την αλλαγή ημέρας του αγώνα που διεξάγεται σήμερα το βράδυ (22:00). Την ίδια ώρα, η ομοσπονδία της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά και δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή, λέγοντας πως μόλις 6 παίκτες και όχι οι 25 της αποστολής είναι άρρωστοι, οπότε η Γουινέα-Μπισάου μπορεί να παραταχθεί. Μένει να φανεί και η αντιμετώπιση της ομοσπονδίας των φιλοξενούμενων και αν θα κατέβει ή όχι στο ματς.

