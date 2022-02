Απίστευτο: Νεοζηλανδή αμυντικός σημείωσε τρία αυτογκόλ σε 35 λεπτά!

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ επικράτησε με το ευρύ 5-0 της Νέας Ζηλανδίας, για το διεθνές τουρνουά γυναικείου ποδοσφαίρου με την επωνυμία «Shebelieves Cup», σε ένα παιχνίδι που ήταν εφιαλτικό για την αμυντικό των «ολόλευκων», Μικέιλα Μουρ.

Πιο συγκεκριμένα η στόπερ της Λίβερπουλ σημείωσε χατ-τρικ εις βάρος της ομάδας της, καθώς στα πρώτα 35 λεπτά της αναμέτρησης σημείωσε τρία αυτογκόλ!

Ναι καλά διαβάσατε…

Αρχικά η Νεοζηλανδή αμυντικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της με το αριστερό πόδι, εν συνεχεία με το δεξί, ενώ ενδιάμεσα είχε σημειώσει αυτογκόλ και με το κεφάλι.

. @sophsssmith making things happen early for the opener!!! 🇺🇸 #SheBelievesCup x @Visa pic.twitter.com/CpAvjdhqU1

. @schuerta + @100Purcent wreak havoc to double the lead! 🇺🇸 #SheBelievesCup x @Visa pic.twitter.com/pR3mLaLzg4

name's Purce, because @100Purcent is always in her bag 👜 pic.twitter.com/GAss2w9txG