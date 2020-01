ATP Cup: Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Ναδάλ, ισοφάρισε σε 1-1 η Σερβία

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν άφησε περιθώρια στον Ράφα Ναδάλ, με τον Σέρβο να επικρατεί την Κυριακή του Ισπανού 6-2, 7-6 (4), στον δεύτερο αγώνα για τον τελικό του ATP Cup, που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ.

Πλέον το τρόπαιο θα κριθεί στο διπλό, όπου ο «Νόλε» θα παίξει μαζί με τον Βίκτορ Τροϊτσκι, απέναντι στον επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος θα έχει συμπαίκτη τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα.

Δείτε μερικά από τα highlights του ματς:

Another break goes the way of Djokovic!



The score leans 5-2 in his favour and will serve for the set.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/ZYrSMspz3A — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020

Grit, defined! Djokovic wipes away five break points in a 10+ minute game.



We're deadlocked at 3-3.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/Tsx2EXYPwB — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020