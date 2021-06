Copa America: Νίκη για τη Βραζιλία στην πρεμιέρα με Βενεζουέλα

Η Βραζιλία δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από τη Βενεζουέλα στην πρεμιέρα του Copa America και επικράτησε εύκολα με 3-0.

Το σκορ για τη «Σελεσάο» άνοιξε ο Μαρκίνιος στο 23ο λεπτό με κοντινό πλασέ από τη μικρή περιοχή της Βενεζουέλας με τη Βραζιλία να έχει ευκαιρίες και για άλλα γκολ στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε με τη Βραζιλία να κυριαρχεί και να προηγείται με 2-0 χάρη σε πέναλτι του Νεϊμάρ στο 64ο λεπτό. Ο Μπαρμπόσα στο 89ο λεπτό έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Marquinhos scores the first goal in the Copa America to give Brazil the lead.

_____________________________#BRAVEN | #CopaAmericapic.twitter.com/StaXrKuvqg