Copa America: Νίκη για τη Χιλή, 1-0 τη Βολιβία

Η Χιλή πήρε αυτό που ήθελε κόντρα στh Βολιβία που αγωνίστηκε με σύνθεση ανάγκης λόγω θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού, που ήταν οι τρεις βαθμοί επικρατώντας με 1-0.

Η Χιλή δεν χρειάστηκε να φορτσάρει και δεν ρίσκαρε, δείχνοντας πως ήθελε να κρατήσει το 1-0 που έγινε στο 10ο λεπτό, όταν ο Μπρέρετον με ωραίο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα της Βολιβίας. Στη συνέχεια του αγώνα η Χιλή είχε τον έλεγχο, ορισμένες ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ αλλά τελικά διατήρησε το προβάδισμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ως το τέλος απέναντι σε μία Βολιβία η οποία μετρούσε 15 θετικά κρούσματα κορωνοϊού.

Με τη νίκη αυτή η Χιλή έφτασε τους 4 βαθμούς σε 2 αγώνες και στην 1η θέση του ομίλου της Νότιας Ζώνης, ενώ η Βολιβία παραμένει ουραγός χωρίς βαθμό.

🇨🇱Ben Brereton is thriving at the #CopaAmerica for Chile.



What a start to the 22 year-old’s international career.



His first goal in his second cap. 👏 pic.twitter.com/htK863NWDe