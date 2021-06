Copa America: Πρώτη νίκη για την Αργεντινή, 1-0 την Ουρουγουάη

Η Αργεντινή προτίμησε την ουσία από το θέαμα και σε μία μέτρια βραδιά της επικράτησε με 1-0 της Ουρουγουάης για τον Α’ όμιλο του Copa America.

Η «μπιανκοσελέστε» κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 12ο λεπτό με τον Γκουίντο Ροντρίγκεθ ο οποίος πήρε μία εκπληκτική πάσα από τον Μέσι ώστε με κεφαλιά από κοντά να κάνει το 1-0, νικώντας τον Μουσλέρα.

Αυτό το γκολ ήταν ουσιαστικά και ότι άξιζε από τον αγώνα, αφού η Αργεντινή με σωστή τακτική «εγκλώβισε» την Ουρουγουάη η οποία δεν ήταν απειλητική.

Η Αργεντινή πήρε την πρώτη της νίκη στο Copa America και έφτασε στους 4 βαθμούς και στην 1η θέση μαζί με τη Χιλή, την ίδια στιγμή η Ουρουγουάη είναι στον έναν βαθμό με ένα παιχνίδι.

Another game, another Messi assist.



That drop of the shoulder and delivery. Uruguay had no chance…#ARGxURU #CopaAmerica



pic.twitter.com/W7yaH7ejrS