Νιούκαστλ: Ολοκληρώθηκε κι επίσημα η εξαγορά της από πανίσχυρους Σαουδάραβες!

Σε νέα εποχή μπαίνει πλέον οριστικά η Νιούκαστλ, καθώς έπειτα από περίπου ενός χρόνου διαπραγματεύσεις και δικαστικής διαμάχης, η Premier League, η αγγλική ομάδα και η «St James Holdings Limited», έλυσαν τη διαφωνία τους, σχετικά με την εξαγορά του συλλόγου από την κοινοπραξία της σαουδαραβικής PIF με τις PCP Capital Partners και RB Sports & Media, έναντι του ποσού των 305 εκατομμυρίων λιρών.

Πλέον, ο ιδιοκτήτης των «ανθρακωρύχων», Μάικλ Άσλεϊ, πήρε το «πράσινο φως» από τη διοργανώτρια αρχή για να ολοκληρώσει την πώληση του αγγλικού κλαμπ, που μετά από 14 χρόνια αλλάζει χέρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Premier League:

«Η Premier League, η Newcastle United Football Club και η St James Holdings Limited έλυσαν σήμερα (Πέμπτη 07/10) τη διαφωνία σχετικά με την εξαγορά του συλλόγου από την κοινοπραξία των PIF, PCP Capital Partners και RB Sports & Media.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους ιδιοκτήτες και διευθυντές της Premier League, ο σύλλογος πουλήθηκε στην κοινοπραξία με τη συμφωνία να έχει άμεση ισχύ. Οι νομικές διαφορές αφορούσαν το ποιοι θα κατείχαν ή θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τον σύλλογο μετά την εξαγορά.

Όλα τα μέρη συμφώνησαν ότι ήταν απαραίτητο να υπάρξει μία κοινή γραμμή, για να τερματιστεί η μακροχρόνια αβεβαιότητα για τους οπαδούς σχετικά με την ιδιοκτησία του συλλόγου. Η Premier League έχει λάβει πλέον νομικά δεσμευτικές διαβεβαιώσεις, ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, δεν θα ελέγχει τη Νιουκάστλ Γιουνάιτεντ.

Όλα τα μέρη είναι στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία που δίνει βεβαιότητα και διαύγεια στη Νιούκαστλ και στους οπαδούς τους».

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η συγκεκριμένη συμφωνία θα καταστήσει αυτόματα τις «καρακάξες» έναν από τους πλουσιότερους συλλόγους στον κόσμο.

Kι αυτό γιατί η περιουσία των νέων ιδιοκτητών τους εκτιμάται πως είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των ιδιοκτητών της Μάντσεστερ Σίτι και σχεδόν 50 φορές μεγαλύτερη από την περιουσία των ιδιοκτητών της Παρί Σεν Ζερμέν.

A pie chart of Premier League clubs’ wealth if Newcastle’s takeover goes ahead. 💵💸💰 pic.twitter.com/dYulMU4IWp — Yellow Football (@YellowFootbal) October 7, 2021

Πανηγυρισμούς από τους φιλάθλους της ομάδας!

Με το άκουσμα της είδησης για την αλλαγή σελίδας στη Νιούκαστλ οι φίλαθλοι της ομάδας έσπευσαν να πανηγηρίσουν στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», ανάβοντας καπνογόνα και τραγουδώντας συνθήματα.

Κι αυτό γιατί με την εξαγορά της ομάδας από τους πανίσχυρους Σαουδάραβες είναι αισιόδοξοι ότι οι «ανθρακωρύχοι» θα γιγαντωθούν και θα έρθουν γι'αυτούς πολύ καλύτερες ημέρες.

Άλλωστε οι σχέσεις των οπαδών του συλλόγου με τον επί σειρά ετών ιδιοκτήτη της ομάδας, Μάικ Άσλεϊ, ως γνωστόν, δεν ήταν καθόλου καλές.

More from St James’, seconds after the news came through pic.twitter.com/j2XxG0eJVP

— Josh Halliday (@JoshHalliday) October 7, 2021