Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ένιωθα σαν φυλακισμένος»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλώντας στα ΜΜΕ μετά τη νίκη των Μπακς επί των Τζαζ, για την preseason του NBA, παραδέχθηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο αισθανόταν «φυλακισμένος» από την έλλειψη χώρων που υπήρχαν, δεδομένου ότι το γήπεδο ήταν μικρότερο από αυτά στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

«Στην FIBA αισθανόμουν φυλακισμένος. Αισθανόμουν σαν να βρισκόμουν σε κλουβί. Αλλά τώρα είμαι ελεύθερος. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Greek Freak».

Ερωτηθείς για το πώς αισθάνθηκε μετά το πρώτο του κάρφωμα στον αγώνα με τους Τζαζ ο αστέρας των «ελαφιών» είπε: «Ένιωσα υπέροχα φίλε. Παίζοντας στην FIBA αισθανόμουν... φυλακισμένος. Σαν να βρισκόμουν σε κλουβί, αλλά τώρα είμαι ελεύθερος. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και παίζω με τους συμπαίκτες μου και μπροστά στους φιλάθλους μας.

Οι κανόνες, ο τρόπος που παίζεται το μπάσκετ, οι αποστάσεις. Αισθανόμουν ότι έπαιζα ένας εναντίον πέντε όποτε έπαιρνα την μπάλα. Προτιμώ το ΝΒΑ και το μπάσκετ που παίζεται εδώ. Όποιον παίκτη και να ρωτήσετε το ίδιο θα σας πει. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα».

Στο συγκεκριμένο ματς ο Αντετοκούνμπο είχε πολύ καλή παρουσία με συγκομιδή 22 πόντους (8/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/10 βολές), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Πάντως, όταν ρωτήθηκε για την εμφάνισή του επισήμανε: «Είμαι σκουριασμένος. Δεν είμαι στην καλύτερη φυσική μου κατάσταση, αλλά μπορώ να φτάσω εκεί. Θα δουλέψω σκληρά και θα φτάσω εκεί που θέλω. Τα στατιστικά δεν έχουν σημασία, αλλά ως Γιάννης - για να μπορέσω να βρεθώ παντού στο γήπεδο, πρέπει να βρεθώ στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση».

Τέλος σε ερώτηση σχετικά με τον Κάιλ Κόρβερ τόνισε: «Είναι όπλο να έχουμε τον Κόρβερ στην ομάδα. Όποτε είναι ελεύθερος πρέπει να του δίνουμε την μπάλα. Έβαλε σουτ και σήμερα και θα τον χρειαστούμε. Αυτό που έμαθα σήμερα είναι πως όποτε κάνω ντράιβ, κινείται, κάτι που δεν ήξερα. Πρέπει να σιγουρευτώ ότι θα έχω το κεφάλι ψηλά και να ξέρω πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή».

