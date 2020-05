Γράμμα του Μπερτομέου προς τους φιλάθλους: «Περισσότερο μας λείπετε εσείς!»

Μία ημέρα μετά την γνωστοποίηση της απόφασης για οριστική διακοπή της σεζόν 2019-20 στην Euroleague, o εκτελεστικός διευθυντής της, Τζόρντι Μπερτομέου, έγραψε γράμμα στους φιλάθλους για να τους εξηγήσει σε... πρώτο ενικό τους λόγους που έλαβαν υπ΄ όψη οι διοργανωτές και για τους οποίους υποχρεώθηκαν να τους στερήσουν την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2020.

Την επιστολή του CEO της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, συνοδεύει και ένα βίντεο που έφτιαξε η Euroleague, στο οποίο γίνεται αναφορά σε όσα θα λείψουν από τους φιλάθλους με τον επίλογο να... συγκινεί: «Περισσότερο απ' όλα όμως μας λείπουν οι ζητωκραυγές σας, μας λείπει ν' ακούσουμε τις φωνές σας, μας λείπετε εσείς!»

Στο δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Euroleague γράμμα του Τζόρντι Μπερτομέου προς τους φιλάθλους αναφέρονται τα εξής:

«Αγαπητοί φίλαθλοι,

Αυτό είναι το πιο δύσκολο γράμμα που χρειάστηκε ποτέ να γράψω σε εσάς.

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που είναι καταστροφικός για τις κοινωνίες όλου του κόσμου πρέπει να ακυρώσουμε την σεζόν 2019/20 για την Euroleague κα το Eurocup.

Φυσικά και είναι μία λυπηρή στιγμή για όλους μας. Πονάει ακόμα περισσότερο επειδή χάρη σε εσάς ήταν η πιο πετυχημένη σεζόν της ιστορίας μας. Ήμασταν μάρτυρες των φωνών σας στα γήπεδα και είδαμε να είστε πιο κοντά στην διοργάνωση από ποτέ. Για αυτό και σας είμαστε ευγνώμονες. Η πίστη σας μας εμπνέει να συνεχίσουμε, όπως πάντα, βασίζοντας τις αποφάσεις μας στο τι είναι καλύτερο για τους φιλάθλους.

Υπάρχουν στιγμές που οι οργανισμοί πρέπει να μείνουν πιστοί στις αρχές τους. Πάνω από κάθε άλλο, θέλουμε να προστατέψουμε την ακεραιότητα των διοργανώσεων. Για να το διαβεβαιώσουμε αυτό, η υγεία και η ασφάλεια όλων όσων περιλαμβάνονται στα παιχνίδια πρέπει να είναι προτεραιότητα για εμάς, όπως και είναι. Αυτές είναι βασικές αρχές και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα συνεχίσουμε να τις έχουμε μπροστά.

Είμαι πολύ υπερήφανος για το πώς αντέδρασε όλη η οικογένεια της Euroleague Basketball σε αυτή την κρίση. Οι παίκτες, οι προπονητές, οι σύλλογοι και οι χορηγοί μας έχουν δείξει ότι είναι κοντά στις κοινότητες και στο άθλημα του μπάσκετ. Τους συγχαίρουμε όλους όπως και όλυς τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή στην άμυνα εναντίον του ιού.

Ξέρουμε από εσάς, τους φιλάθλους, ότι κανείς δε μπορεί να τα καταφέρει χωρίς στήριξη και το γεγονός ότι βλέπουμε τις κοινότητες στις οποίες αγωνιζόμαστε να είναι ενωμένες τους τελευταίους δύο μήνες είναι μία συγκινητική υπενθύμιση των αρχών που μοιραζόμαστε σε αυτή την κοινή αγάπη μας για το άθλημα.

Από την στιγμή που διακόψαμε τις διοργανώσεις μας στις 12 Μαρτίου, μείνατε κοντά μας και δείξατε ότι θέλατε να επιστρέφει το μπάσκετ. Λυπούμαστε που εξαιτίας δυνάμεων που είναι πάνω από τον έλεγχό μας δε μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό όσο σύντομα θέλαμε όλοι.

Παρ'όλα αυτά, τους επόμενους μήνες, όσο εστιάζουμε στο να επιστρέψουμε στο παρκέ για την σεζόν 2020/21 πιο δυνατοί από ποτέ, θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τρόπους να απολαύσετε το μπάσκετ μέσα από προσφορές από τα κανάλια μας.

Στην EuroLeague Basketball είμαστε φίλαθλοι στην καρδιά, όπως και εσείς. Ανυπομονούμε να δούμε τους παίκτες στο παρκέ, να δούμε αγώνες και, κυρίως, να ακούσουμε τις φωνές σας. Μαζί, θα απολαύσουμε όλες αυτές τις στιγμές σύντομα.

Στο μεταξύ, εύχομαι το καλύτερο σε όλους σας».

