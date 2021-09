Hall of Fame (κλάση 2021): Στο πάνθεον οι Κούκοτς, Πιρς, Γουέμπερ, Μπος, Γουάλας και Ράσελ

Με κάθε επισημότητα η κλάση του 2021 του Hall of Fame μπήκε στο «Μουσείο του μπάσκετ» στην Ιντιανάπολις, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε μία εκδήλωση γεμάτη συγκινητικές στιγμές και αποθέωση για τα αστέρια του παρελθόντος του ΝΒΑ που έδωσαν το «παρών», όπως ήταν μεταξύ άλλων οι Τόνι Κούκοτς, Κρις Γουέμπερ, Κρις Μπος και Μπιλ Ράσελ.

Στην αίθουσα βρέθηκε και ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αποθέωσε τους αθλητές, ιδιαιτέρως τον Μπιλ Ράσελ!

Συνολικά 16 άνθρωποι πέρασαν στο Hall of Fame και αυτοί είναι οι Κρις Γουέμπερ, Τόνι Κούκοτς, Κρις Μπος, Πολ Πιρς, Μπεν Γουάλας, Μπομπ Ντάντριτζ, Ρικ Έιντελμαν, Μπιλ Ράσελ, Τζέι Ράιτ, Γιολάντα Γκρίφιθ, Λόρεν Τζάκσον, Περκ Μονρό, Κλάρενς Τζένκινς, Βαλ Άκερμαν, Κότον Φίτζιμονς και Χάουαρντ Γκράφινκελ.

Ο παλαίμαχος σταρ των Σικάγο Μπουλς, Τόνι Κούκοτς ευχαρίστησε τους Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν «που με... κλώτσησαν από πίσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 και με έκαναν να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά», ενώ από την πλευρά του ο Πολ Πιρς δεν ξέχασε τις εννέα ομάδες που τον προσπέρασαν στο ΝΒΑ Draft 1998 με αποτέλεσμα να πέσει στο Νο10, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στους Μπόστον Σέλτικς λέγοντας «... μου προσέφεραν έξτρα κίνητρο και είμαι ευγνώμων που πήγα σε αυτή την ομάδα.»

