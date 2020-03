Η απάντηση της Παρί στον Αντετοκούνμπο: «Μπορούμε να ελπίζουμε στον δανεισμό σου από τους Μπακς;»

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο, στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιδείκνυε τις ικανότητές του και στο ποδόσφαιρο, προτρέποντας την Παρί Σεν Ζερμέν να τον βάλει να αγωνιστεί δίπλα στους Νεϊμάρ και Μπαπέ, ήρθε η απάντηση από τη γαλλική ομάδα ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα οι πρωτευουσιάνοι σε τιτίβισμά τους απάντησαν στο… αίτημα του Έλληνα αστέρα των Μπακς, ρωτώντας τον αν μπορεί να πάει στην «πόλη του Φωτός» ως... δανεικός από τα «ελάφια».

«Φανταστείτε επίθεση με τους Νεϊμάρ και Εμπαπέ να είναι στα άκρα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προφανώς προτεραιότητα αποτελεί να ολοκληρώσουμε τη σεζόν μας και εσύ με τους Μπακς, αλλά μπορούμε να ονειρευτούμε τον δανεισμό σου, Γιάννη;», ανέφεραν στο σχετικό tweet τους οι Παριζιάνοι.



Imagine that attack! 😍@neymarjr and @KMbappe blazing down the wings with @Giannis_An34 in the box. 🏀⭐️



Obviously the priority is to finish our season and your season with the @Bucks, but we can dream about a loan move can't we, Giannis? 🤪



Fans be like ... https://t.co/vCJ5WPbZPp pic.twitter.com/0EV09paeuK