Κυρίαρχη στην Ευρώπη η Premier League - Δέκα ομάδες μεταξύ των 32 πιο πολύτιμων συλλόγων

Κυριαρχεί στην Ευρώπη η Premier League, καθώς έχει πλέον 10 ομάδες στον κατάλογο με τους 32 πιο πολύτιμους συλλόγους της γηραιάς ηπείρου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από τους αναλυτές Football Benchmark.

Στην περυσινή λίστα υπήρχαν οκτώ ομάδες της Premier League, με την Άστον Βίλα και τη Γουέστ Χαμ να κάνουν το ντεμπούτο τους το 2022 και προσχωρούν στο «κλαμπ» των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Τότεναμ, Άρσεναλ, Λέστερ Σίτι και Έβερτον.

Η κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας προηγείται με 10 συλλόγους, ακολουθούμενη από την ιταλική Serie A, η οποία έχει επτά ομάδες μεταξύ των 32.

Η αναφορά, η οποία χρησιμοποίησε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις αξίες της ομάδας για τον υπολογισμό της αποτίμησης των συλλόγων από την 1η Ιανουαρίου, ανέφερε ότι η ανάπτυξη της Premier League οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από τις μεταδόσεις.

Πρόσθεσε ότι «τη σεζόν 2019/20, την τελευταία σεζόν για την οποία υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες, τα συνολικά λειτουργικά έσοδα της Premier League ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (5,45 δισεκατομμύρια δολάρια) τους έθεταν άνετα στην κορυφή.

«Ενώ οι σύλλογοι της Premier League απολαμβάνουν πλεονεκτήματα, όσον αφορά στα έσοδα των αγώνων και ακόμη μεγαλύτερα οφέλη από τη μεγαλύτερη εμπορική απήχησή τους. Αυτό που πραγματικά τους ξεχωρίζει είναι οι εξαιρετικά ανταποδοτικές συμφωνίες μεταδόσεων».

Η πρωταθλήτρια της LaLiga, Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ο πολυτιμότερος σύλλογος της Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με αποτίμηση 3,18 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2,833 δισ. ευρώ) και την Μπαρτσελόνα (2,814 δισ. ευρώ).

Our 7th annual club valuation report is out, ranking Europe’s 32 most prominent football clubs by their Enterprise Value (EV). @realmadrid, @ManUtd and @FCBarcelona on the podium, same clubs in the top 10 as last year, English dominance in the top 32 clubs analyzed, pic.twitter.com/3YoCIl4Pjj