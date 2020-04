«Η UEFA δίνει ευρωπαϊκά εισιτήρια βάσει βαθμολογίας για τα πρωταθλήματα που δεν θα ολοκληρωθούν»

Κανονικά θα δώσει η UEFA ευρωπαϊκά εισιτήρια στις χώρες όπου τα πρωταθλήματα δεν ολοκληρωθούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως αποκάλυψε δημοσιογράφος των «Times».

Συγκεκριμένα, ο Μάρτιν Τζίγκλερ, μέσω Twitter ανέφερε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου αποφάσισε πως για όσα πρωταθλήματα τελειώσουν πρόωρα, πρώτα από όλα θα δοθούν κανονικά εισιτήρια για το Champions League και το Europa League, επισημαίνοντας ότι αυτά θα δοθούν με βάση τη βαθμολογική κατάταξη των συλλόγων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε και το σενάριο που ήθελε την ομοσπονδία να δίνει τις θέσεις για τις διοργανώσεις της βάσει του ranking των ομάδων στην UEFA, ωστόσο αυτό δεν προχώρησε.

Μένει πλέον να φανεί αν όντως επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ και με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.



Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game)