ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο προσπέρασε τον Τζόρνταν στα triple-doubles στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς

Aκόμη μία εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στο φετινό ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βοηθώντας τους Μπακς να επιστρέψουν στις επιτυχίες, μετά τη συντριβή από τους Νάγκετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε το 29ο triple-double της καριέρας του, προσπερνώντας μάλιστα στη σχετική λίστα τον Μάικλ Τζόρνταν και οδήγησε τα «ελάφια» στην εντός έδρας νίκη (112-98) επί των μαχητικών Γουίζαρντς.

Giannis has passed Michael Jordan for 18th all-time in triple-doubles with 29.



