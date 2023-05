ΝΒΑ: Ο Έντριαν Γκρίφιν αναλαμβάνει το «τιμόνι» των Μιλγουόκι Μπακς με τις... ευλογίες του Αντετοκούνμπο

Ο Έιντριαν Γκρίφιν αναμένεται να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μάικ Μπούντενχολζερ στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς.

Ως γνωστόν τα «ελάφια» βρίσκονταν σε αναζήτηση νέου προπονητή, καθώς ο κόουτς που πριν δύο χρόνια τους οδήγησε στην κορυφή του ΝΒΑ είδε την πόρτα της εξόδου, μετά τον αποκλεισμό από τους Μαϊάμι Χιτ στον πρώτο γύρο των πλέι οφ.

Έκτοτε οι Μπακς είχαν στραφεί στις περιπτώσεις των Έιντριαν Γκρίφιν, Νικ Νερς (πρώην πρώτος προπονητής των Ράπτορς) και Κένι Άτκινσον (μέλος του τεχνικού τιμ των Ουόριορς), με τον μέχρι πρότινος βοηθό των Τορόντο Ράπτορς να κερδίζει τελικά την «κούρσα» της διαδοχής του Μπούντενχολζερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις υποψήφιοι τεχνικοί για τον πάγκο των Μπακς συναντήθηκαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ως μέρος της διαδικασίας για την υπογραφή με τον νέο προπονητή.

Bucks hiring Raptors assistant Adrian Griffin as new head coach – after a search process that included finalists meeting individually with Giannis Antetokounmpo.



