Πυγμαχία: Ο Καμπόσος ηττήθηκε από τον Χέινι και έχασε τους τίτλους του

Ο Αμερικανός Ντέβιν Χέινι είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής ελαφρών βαρών στην πυγμαχία, καθώς με ομόφωνη απόφαση των κριτών νίκησε στο «Ντόκλαντς Στέιντιουμ» της Μελβούρνης τον Ελληνοαυστραλό Τζορτζ Καμπόσος, ο οποίος γνώρισε την πρώτη ήττα στην καριέρα του.

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν 41.129 θεατές και είδαν τον Χέινι να προσθέτει στον τίτλο WBC που είχε στην κατοχή του και τις ζώνες WBA, IBF, WBO και The Ring από τους τίτλους, τους οποίους κατείχε ο ομογενής πυγμάχος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο κριτές έδωσαν τη νίκη στον Χέινι με 116-112 και ο τρίτος με 118-110.

«Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» δήλωσε μετά τον αγώνα ο Χέινι, ο οποίος μετράει 28 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Από την πλευρά του, ο Καμπόσος, ο οποίος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής τον περασμένο Νοέμβριο, όταν νίκησε τον Τεόφιμο Λόπεζ, έχει πλέον ρεκόρ 20 νίκες και μία ήττα.

HANEY UNDISPUTED 🌎🏆



