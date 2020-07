Προπονητής της Μπαρτσελόνα και με τη... βούλα ο Γιασικεβίτσιους

Προπονητής της Μπαρτσελόνα είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, καθώς την Πέμπτη οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Λιθουανού προπονητή.

O 44χρονος τεχνικός, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», υπέγραψε με την ομάδα της Βαρκελώνης συμβόλαιο μέχρι το 2023.

Ο «Σάρας» θα αντικαταστήσει τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον πάγκο της ομάδας μετά την απώλεια του πρωταθλήματος από την Μπασκόνια.

Ο Γιασικεβίτσιους αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα από το 2000 έως και το 2003 και τη σεζόν 2012/13 κατακτώντας με την φανέλα της ομάδας μία φορά την EuroLeague (2003), δύο φορές το πρωτάθλημα Ισπανίας (2001 και 2003) και τρία κύπελλα Ισπανίας (2001, 2003, 2013).

🏀🔥 Sarunas Jasikevicius will coach @FCBbasket for the next three seasons



✍ The club have reached an agreement with the coach through to 30 June, 2023: https://t.co/ez7KJVjDaC



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/Sn4BDj5xVk