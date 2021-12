Συγκλονιστική κίνηση από τη Γουέστ Χαμ: Συμπεριέλαβε στην αποστολή της κοριτσάκι έξι ετών με καρκίνο!

Η Γουέστ Χαμ υποδέχθηκε τη Σαουθάμπτον, σε ένα παιχνίδι στο οποίο το μεγαλύτερο χειροκρότημα δεν πήγε σε κάποιον από τους παίκτες που αγωνίστηκαν, αλλά στο Νο12 της ομάδας. Και είναι ένα χειροκρότημα όχι μόνο από τους οπαδούς των Λονδρέζων αλλά και από αυτούς όλων των ομάδων, αφού πρόκειται για την Άιλα Κέιτον, ένα 6χρονο κοριτσάκι που δίνει μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου, συγκινώντας τους πάντες.

Oι γιατροί της έδιναν μόλις τρεις μήνες ζωής, αλλά οι γονείς της δεν το έβαλαν κάτω και πούλησαν το σπίτι τους στο Έσεξ προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα θεραπείας σε ειδικευμένη ογκολογική μονάδα στην Βαρκελώνη. Η Άιλα τα κατάφερε, αλλά μετά από 4 χρόνια οι γιατροί εκτιμούν πως η κατάστασή της έχε επιδεινωθεί και δεν επιδέχεται θεραπείας με αποτέλεσμα να της δίνουν ελάχιστο χρόνο ζωής.

Το «δέσιμό» της με την Γουέστ Χαμ πάντως (το 2018 ο αρχηγός της ομάδας Μαρκ Νόμπλ μπήκε στο γήπεδο κρατώντας την στην αγκαλιά του) έφτασε σε βαθμό που θεωρείται ο 12ος παίκτης των «σφυριών», με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το ματς με τη Σαουθάμπτον (ήττα με 3-2 για τους γηπεδούχους) σε ένα ματς που δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί αφού βρισκόταν στο νοσοκομείο.

