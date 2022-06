Συγκλονίζει ο Ναδάλ: «Το πόδι μου ήταν αναίσθητο, έπαιζα με ενέσεις στη διοργάνωση»

Ο Ράφα Ναδάλ συγκλόνισε με τα όσα δήλωσε μετά τον τελικό του Ρολάν Γκαρός, όπου ως γνωστόν θριάμβευσε με 3-0 σετ απέναντι στον Κάσπερ Ρούουντ και κατέκτησε για 14η φορά το τρόπαιο στο Παρίσι.

Ο Ισπανός τενίστας μιλώντας στο Eurosport μετά το παιχνίδι με τον Νορβηγό περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που αναγκάστηκε να ξεπεράσει για να συμμετάσχει στo τουρνουά, όπου τελικά θριάμβευσε φτάνοντας τους 22 τίτλους Grand Slam, τονίζοντας ότι αγωνίστηκε σε αυτό κάνοντας συνεχώς ενέσεις.

«Αν δεν το πίστευα, δεν θα ήμουν εδώ. Ήταν μεγάλη έκπληξη (σ.σ. το να βρίσκομαι εδώ), ήταν απρόσμενο, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με το τένις. Η προετοιμασία δεν ήταν ιδανική.



Ήμουν εκτός προπονήσεων για ενάμιση μήνα, με κάταγμα κόπωσης στα πλευρά. Στη συνέχεια είχα ένα πρόβλημα στο πόδι. Συνέχισε να με ενοχλεί. Στη Ρώμη ήταν δύσκολα, αλλά συναρπαστικά», ανέφερε αρχικά.

Εν συνεχεία επισήμανε: «Έχω τον γιατρό μαζί μου. Δεν ένιωθα το πόδι μου, μετά από παυσίπονη ένεση. Το πόδι ήταν αναίσθητο, για αυτό κατάφερα να παίξω», ενώ σε ερώτηση για το πόσες ενέσεις έκανε κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αρκέστηκε να πει: «Καλύτερα να μην ξέρεις».

