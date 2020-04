Σκωτία: Η Χιμπέρνιαν αφιερώνει την κεντρική διαφήμιση της φανέλας της στο σύστημα υγείας

Η Χιμπέρνιαν αποφάσισε να εκφράσει με έναν ξεχωριστό τρόπο την ευγνωμοσύνη της στους γιατρούς και τους νοσηλευτές της Σκωτίας, που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Εδιμβούργου γνωστοποίησε με ανάρτησή της στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media ότι τη νέα σεζόν στη θέση της κεντρικής διαφήμισης της φανέλας της θα υπάρχει το μήνυμα «Thank you NHS», δηλαδή «Ευχαριστούμε, Εθνικό Σύστημα Υγείας».

🗣 "Alone we can do so little. Together we can do so much."



🆕 Hibernian FC is today delighted to announce that the club will proudly bear the words “Thank You NHS” on the front of our new shirts when next season does get underway.