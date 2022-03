Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας απ'το Μουντιάλ - Εισέβαλαν στο γήπεδο οι οπαδοί της!

Η εντός έδρας ισοπαλία με την Γκάνα (1-1) κι ο αποκλεισμός της Νιγηρίας από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, για πρώτη φορά μετά το 2006, «συνοδεύτηκε» από μεγάλης έκτασης επεισόδια, με εισβολή -αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα- εκατοντάδων οπαδών της Νιγηρίας στο «MKO Abiola Stadium» της πόλης Αμπούτζα.

Οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, αφού έσπασαν εκατοντάδες καθίσματα και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα οι παίκτες της Γκάνας, φυγαδεύτηκαν αμέσως στα αποδυτήρια, ενώ οι λιγοστοί φίλαθλοι των «Black Stars», μπήκαν στο γήπεδο για να προστατευτούν από τα αντικείμενα που δέχονταν από τους οπαδούς της Νιγηρίας.

Live scenes, teargas released

I repeat teargas



Take cover if you are in Abuja #ghanavsnigeria #Nigeria #NIGGHA pic.twitter.com/4SklDSTACV