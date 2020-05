Στις 17 Ιουνίου κι επίσημα η επανέναρξη της Premier League

Στις 17 Ιουνίου θα γίνει η επανέναρξη του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα την Πέμπτη από την Premier League.

Την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διεξαχθούν οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ και Άστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που είχαν αναβληθεί λόγω του τελικού του League Cup μεταξύ των «πολιτών» και των «χωριατών», ενώ από το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου θα ξεκινήσει η πλήρης δράση, για τις υπολειπόμενες εννέα αγωνιστικές.

Παράλληλα γνωστοποιήθηκαν και οι ώρες που θα έχουμε σέντρα στους αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

Παρασκευή: 22:00 ώρα Ελλάδας

Σάββατο: 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 ώρες Ελλάδας

Κυριακή: 14:00, 16:00, 18:30, 21:00 ώρες Ελλάδας

Δευτέρα: 22:00 ώρα Ελλάδας

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη: 20:00 και 22:00 ώρες Ελλάδας

📅 17.06.2020



Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place