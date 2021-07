Αγγλία-Ιταλία: Μονομαχία στο Γουέμπλεϊ για το τρόπαιο του Euro 2020!

Η ώρα της κρίσης έφτασε... «Is it coming home or to Rome;», είναι το ερώτημα των φίλων του ποδοσφαίρου, καθώς η Ιταλία και η Αγγλία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής (22.00, ΑΝΤ1) στον τελικό του Euro 2020, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ιστορικό «Γουέμπλεϊ», με στόχο φυσικά την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Έπειτα από δύο «επικούς» ημιτελικούς, το Λονδίνο φιλοξενεί πλέον τον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης, στον οποίο, για πρώτη φορά στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, θα δώσουν το «παρών» τα «τρία λιοντάρια»

Από τον θρίαμβό τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, στο παλιό «Γουέμπλεϊ», οι Άγγλοι είχαν αποτύχει να κερδίσουν σε πέντε εμφανίσεις τους σε ημιτελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (στα EURO 1968 και 1996, στα Μουντιάλ 1990 και 2018 και στο Nations League 2019).

Αυτήν την φορά, ωστόσο, τα κατάφεραν έχοντας αποκλείσει στη νοκ άουτ φάση του EURO 2020, τις Γερμανία και Ουκρανία και, στην παράταση την περασμένη Τετάρτη (7/7), τη Δανία.

Μπορεί οι «βίκινγκς» να έγιναν η πρώτη χώρα που «μάτωσε» την εστία του Τζόρνταν Πίκφορντ στο τουρνουά, ωστόσο οι Άγγλοι έχουν την ευκαιρία να βάλουν τέλος σε μία «κατάρα» που τους... κυνηγά 55 ολόκληρα χρόνια στο Γουέμπλεϊ, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί παρουσία 60.000 φιλάθλων.

Βέβαια, για να το καταφέρουν θα πρέπει «να ξεπεράσουμε ένα τεράστιο εμπόδιο που έχουμε μπροστά μας», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ καθώς η Ιταλία «είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει αμυντικούς-πολεμιστές που θα κάνουν τα πάντα για να μας σταματήσουν».

Ο μοναδικός τίτλος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει η Ιταλία... χ άνεται στο μακρινό 1968, όταν ήταν η «οικοδέσποινα» της διοργάνωσης.

Έκτοτε, οι «ατζούρι» ηττήθηκαν στους τελικούς του 2000 και του 2012, αν και στο πέρασμα των χρόνων κατάφεραν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές ακόμα δύο φορές, από τις τέσσερις συνολικά.

Η Ιταλία επικράτησε της Ισπανίας στη διαδικασία των πέναλτι, στον ημιτελικό της περασμένης Τρίτης. Τυπικά μπήκε... φρένο στο εντυπωσιακό σερί των 13 νικών (και των 15 σε προκριματική και τελική φάση EURO, που είναι και το ρεκόρ), ωστόσο παραμένει αήττητη εδώ και 33 αγώνες (27 νίκες, έξι ισοπαλίες).

Πραγματικά οι «ατζούρι» μοιάζουν αναγεννημένοι υπό τις οδηγίες του Ρομπέρτο Μαντσίνι και έχουν βάλει στόχο να κατακτήσουν επί βρετανικού εδάφους την κορυφή της Ευρώπης.

Όπως, άλλωστε, τόνισε και ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός «δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση εδώ και τρία χρόνια. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάτι, αλλά είμαστε κοντά στο να τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την πίεση που θα ασκήσει το γεμάτο «Γουέμπλεϊ» στους Άγγλους».

Πιθανές Συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα – Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι, Έμερσον – Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Βεράτι – Κιέζα, Ιμόμπιλε, Ινσίνιε.

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ – Γουόκερ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Σο – Φίλιπς, Ράις – Σάκα, Μάουντ, Στέρλινγκ – Κέιν.

Η πορεία της Αγγλίας μέχρι τον τελικό

Φάση ομίλων

Αγγλία-Κροατία 1-0

Αγγλία-Σκωτία 0-0

Αγγλία-Τσεχία 1-0

Φάση των «16 »

Αγγλία-Γερμανία 2-0

Προημιτελικά

Αγγλία-Ουκρανία 4-0

Ημιτελικά

Αγγλία-Δανία 2-1 στην παράταση (1-1 η κανονική διάρκεια)

Η πορεία της Ιταλίας μέχρι τον τελικό

Φάση ομίλων

Ιταλία-Τουρκία 3-0

Ιταλία-Ελβετία 3-0

Ιταλία-Ουαλία 1-0

Φάση των «16»

Ιταλία-Αυστρία 2-1 στην παράταση (0-0 η κανονική διάρκεια)

Προημιτελικά

Ιταλία-Βέλγιο 2-1

Ημιτελικά

Ιταλία-Ισπανία 4-2 στα πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια)

Όσον αφορά στην παράδοση η Ιταλία υπερέχει έναντι των Άγγλων, με 11 νίκες και οκτώ ισοπαλίες σε σύνολο 27 αναμετρήσεων.

Η σφυρίχτρα του τελικού

Ο Μπιορν Κάιπερς ορίστηκε να διευθύνει τον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης και θα γίνει ο πρώτος Ολλανδός ρέφερι που θα «σφυρίξει» σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο εν λόγω διαιτητής ξεκίνησε την καριέρα του στα πρωταθλήματα της Ολλανδίας πριν αναρριχηθεί στις λίστες της UEFA το 2006, ενώ θα πραγματοποιήσει την 7η παρουσία του σε τελικό που εποπτεύει η Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.

Νωρίτερα έχει «σφυρίξει» σε δύο τελικούς Europa League και σε έναν Champions League, ενώ ήταν επίσης μέλος της ομάδας διαιτητών στα Euro 2012 και 2016 και στα δύο τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα.

Στο τρέχον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Κάιπερς έχει «σφυρίξει» σε δύο ματς της φάσης των ομίλων (Δανία-Βέλγιο και Σλοβακία-Ισπανία) και στον προημιτελικό της Τσεχίας με τη Δανία.

Ο έμπειρος ρέφερι θα έχει για άμεσους συνεργάτες του στον τελικό της Κυριακής τους συμπατριώτες του, Σάντερ φαν Ρέκελ και Έρβιν Ζέινστρα, ενώ ο Ισπανός Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε θα εκτελέσει χρέη τέταρτου διαιτητή.

Αναλυτικά:

Διαιτητής: Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία)

Βοηθοί: Σάντερ φαν Ρέκελ (Ολλανδία), Έρβιν Τσάινστρα (Ολλανδία)

4ος Διαιτητής: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Video Assistant Referee: Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία)

Ντίνο Τζοφ: «Με ζεστή καρδιά και κρύο αίμα θα πάρουμε το τρόπαιο»

Ο θρυλικός τερματοφύλακας, Ντίνο Τζοφ, που πλέον διάγει το 79ο έτος της ηλικίας του και κατέκτησε με την «σκουάντρα ατζούρα» το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1968, μιλώντας για τον τελικό, ανέφερε:

«Η Ιταλία θα παίξει με ζεστή καρδιά, γεμάτη πάθος για τη νίκη, και με κρύο αίμα, για ν' αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός τόσο απαιτητικού αγώνα», τονίζοντας στη συνέχεια ότι «Το 1973 νικήσαμε την Αγγλία στο Λονδίνο και ήταν μια σημαντική στιγμή στην καριέρα μου και από τότε έχουμε μόνο ήττες.

Οι Άγγλοι πιστεύουν πως είναι οι φύλακες του αθλήματος και το Γουέμπλεϊ κάτι σαν ιερός ναός. Πρέπει να τα δώσουν όλα και όπως λένε στα παλιά γουέστερν πρέπει να έχεις ζεστή καρδιά και κρύο αίμα για να επιβιώσεις και να νικήσεις».

Oι ευχές της βασίλισσας Ελισάβετ στην Εθνική Αγγλίας πριν τον τελικό του Euro!

Η βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε το δικό της μήνυμα στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, προκειμένου να ευχηθεί στην εθνική ομάδα καλή τύχη πριν από τον μεγάλο τελικό του Euro 2020 στο Γουέμπλεϊ, απέναντι στην Ιταλία, τον πρώτο της χώρας σε μεγάλη διοργάνωση μετά το Παγκόσμιο Κύπ ελλο του 1966.

Πιο συγκεκριμένα απέστειλε μια επιστολή στον τιμονιέρη των «τριών λιονταριών», υπενθυμίζοντας ότι η ίδια είχε παρουσιάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αγγλία το 1966.

«Θέλω να στείλω τις καλύτερες μου ευχές για αύριο με την ελπίδα ότι η ιστορία θα καταγράψει όχι μόνο την επιτυχία σας, αλλά και το πνεύμα, τη δέσμευση και την υπερηφάνεια σας», έγραψε μεταξύ άλλων.

Στη Βρετανία επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός για την πρόκριση της Εθνικής στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης, με τις πωλήσεις μπύρας να αυξάνονται.

Ιταλία: Το πούλμαν των «ατζούρι» ξεκίνησε χωρίς τον Βιάλι για... γούρι!

Xωρίς τον συνεργάτη του Ρομπέρτο Μαντσίνι, Τζιανλούκα Βιάλι ξεκίνησε η αναχώρηση της αποστολής της Εθνικής Ιταλίας από τη Φλωρεντία για το αεροδρόμιο, προκειμένου να ταξιδέψει για το Λονδίνο, εν όψει του τελικού του Euro με αντίπαλο την Αγγλία.

Αρχικά άπαντες νόμιζαν ότι επρόκειτο για κάποιο ευτράπελο, καθώς, όπως φαίνεται στο βίντεο, όλο το το ποδοσφαιρικό τμήμα είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο, και μάλιστα το πούλμαν είχε ξεκινήσει την πορεία του, πριν κάνει την εμφάνισή του αργοπορημένα ο παλαίμαχος Ιταλός ποδοσφαιριστής.

Εντούτοις, όπως αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση της «Corriere dello Sport», πρόκειται για γούρι της ομάδας.

Συγκεκριμένα, έχει καθιερωθεί σαν τελετουργικό, το οποίο τηρείται απαρέγκλιτα από το δεύτερο ματς της Ιταλίας στο Euro. Κι αυτό γιατί όντως τότε συνέβη, κατά λάθος, αντίστοιχο περιστατικό με τον Βιάλι στην πρεμιέρα με την Τουρκία, όπου οι «ατζούρι» επικράτησαν με το ευρύ 3-0.

Aποθέωση για την αποστολή της Αγγλίας

Για τον τελικό του Euro ζουν και αναπνέουν οι Άγγλοι φίλαθλοι, καθώς γι α πρώτη φορά τα «τρία λιοντάρια» θα συμμετάσχουν σε αυτόν με αντίπαλο την Ιταλία, στοχεύοντας φυσικά στην κατάκτηση του παρθενικού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της ιστορίας τους.



Το Σάββατο μόλις η αποστολή των «τριών λιονταριών» αποχώρησε από το προπονητικό της κέντρο, το Σεντ Τζορτζ Παρκ, με προορισμό το Λονδίνο γνώρισε την αποθέωση από εκατοντάδες φίλους της ομάδας, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εγκαταστάσεις.

Φόβοι για... επιδρομή εντόμων στον τελικό!

Σμήνη από μυρμήγκια που πετούν είναι πιθανό να συρρεύσουν κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Ιταλίας, την Κυριακή, στο Γουέμπλεϊ.

Ένα ραντάρ εντόπισε την Παρασκευή εκατομμύρια από αυτά στο Λονδίνο και αν οι απρόσκλητοι επισκέπτες κάνουν την επίσκεψή τους στο γήπεδο τότε οι διοργανωτές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα.

Η καταληκτική αναμέτρηση του Euro ενδέχεται λοιπόν να συμπέσει με την περίοδο του ζευγαρώματος των μυρμηγκιών που παρατηρείται μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Ο Adam Hart, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire και συνεργάτης της Βασιλικής Εντομολογικής Εταιρείας, δήλωσε στο «Sky News» ότι τα σμήνη μυρμηγκιών που εμφανίστηκαν την Παρασκευή ήταν μόνο η αρχή.

Εάν οι προβλέψεις των ειδικών επιβεβαιωθούν δεν θα ήταν η πρώτη φορά που τα έντομα κάνουν την εμφάνισή τους σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Τα ιπτάμενα μυρμήγκια είναι... τακτικοί επισκέπτες των αγώνων τένις στο Wimbledon, που πραγματοποιούνται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, ο Τζέιμς Ροντρίγκεζ της Κολομβίας σημείωσε ένα πέναλτι, ενώ ένα τεράστιο έντομο κάθισε στο χέρι του.

Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού του μπέιζμπολ το 2007, έντομα που εμφανίστηκαν ξαφνικά από κατέκλυσαν ένα ολόκληρο γήπεδο.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!



Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD