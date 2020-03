UEFA: Ανακοίνωσε την αναβολή των τελικών του Champions League και του Europa League

Την αναβολή των τελικών του Champions League και του Europa League, που επρόκειτο να διεξαχθούν τον Μάιο, ανακοίνωσε σήμερα η UEFA, λόγω φυσικά του κορωνοϊού, που έχει βάλει στον «πάγο» το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Στη σχετική ανακοίνωση, όπως είναι φυσικό, δεν αναφέρονται οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι τελικοί, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως θα κυλήσουν τα πράγματα με την πανδημία του Covid-19.

Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν έχουν παρθεί αποφάσεις αναφορικά με το πότε θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια!

Εκτός από τον τελικό του Champions League, που ήταν προγραμματισμένος να γίνει στις 30 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης και αυτόν του Europa League, που θα διεξαγόταν στις 27 Μαΐου, στο Γκντανσκ της Πολωνίας, αναβλήθηκε και ο καταληκτικός αγώνας του Champions League γυναικών.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.