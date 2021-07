UEFA: Κορυφαίο γκολ για το 2021 το «ψαλίδι» του Μεντί Ταρέμι!

Ο Ιρανός επιθετικός της Πόρτο, Μεντί Ταρέμι κέρδισε το βραβείο της UEFA, για το γκολ της χρονιάς «Goal of the Season».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εκπληκτικό ψαλιδάκι του Ταρέμι, που έλαβε περίπου το 30% των ψήφων, επιτεύχθηκε στον πρόσθετο χρόνο του επαναληπτικού αγώνα των «δράκων» με την Τσέλσι (0-1/13.4.21) στο Champions League, αν και δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει τον αποκλεισμό των Πορτογάλων.

Στην 2η θέση βρέθηκε το γκολ του Λορέντζο Ινσίνιε (Βέλγιο-Ιταλία 1-2 /προημιτελικός EURO 2020, 02/07/2021) και στην 3η του Κεμάρ Ρούφε (Σταντάρ Λιέγης-Ρέιντζερς 0-2 /φάση ομίλων του UEFA Europa League, 22/10/2020).

Στην ιστοσελίδα της UEFA.com, υπήρξαν περισσότερες από 600.000 ψήφους συνολικά.

Την περασμένη σεζόν δεν υπήρξε βραβείο, ενώ το 2019, νικητής ήταν ο Λιονέλ Μέσι για το γκολ με την Μπαρτσελόνα, ενάντια στην Λίβερπουλ (1/5/19).

