Χαμός στο ΝΒΑ: Συνελήφθησαν για εξαπάτηση 18 παλαίμαχοι παίκτες - Τέσσερις εξ αυτών έχουν περάσει από την Ελλάδα

Πάταγο προκαλεί η είδηση που αποκάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης (7/10) το NBC, η οποία αναφέρει πως συνελήφθησαν και κατηγορούνται από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για εξαπάτηση του Σχεδίου Παροχής Υγείας και Πρόνοιας του ΝΒΑ 18 πρώην παίκτες της Λίγκας, τέσσερις από τους οποίους πέρασαν και από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Μιλτ Παλάσιο (έπαιξε στην Καβάλα), ο Ρούμπεν Πάτερσον (έπαιξε στην ΑΕΚ), ο Τζαμάριο Μουν (έπαιξε στον Ολυμπιακό), ο Σι Τζέι Γουάτσον (έπαιξε στον ΠΑΟΚ) και οι Σεμπάστιαν Τέλφερ, Αντουάν Ράιτ, Ντάριους Μάιλς, Έντι Ρόμπινσον, Γκρέγκορι Σμιθ, Γκλεν Ντέιβις (πρωταθλητής το 2008 με τους Μπόστον Σέλτικς), Τέρενς Γουίλιαμς, Άλαν Άντερσον (θήτευσε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στην Μπαρτσελόνα), Τόνι Άλεν, Σάνον Μπράουν, Γουίλ Μπάινουμ, Μέλβιν Έλι, Κρις Ντάγκλας-Ρόμπερτς, Τόνι Ρότεν βρέθηκαν στο στόχαστρο των αρχών και πλέον αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, καθώς λέγεται πως η ζημιά από τις πράξεις τους αγγίζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια!

#BREAKING: More than a dozen NBA veterans charged in NY federal court in alleged health insurance fraud scheme, law enforcement sources and court documents say https://t.co/jXiwkO8LdN