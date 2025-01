Δημοσίευμα του «Athletic» αποκαλύπτει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατάφερε να ελαφρύνει το χρέος της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετατρέποντας δάνεια 82 εκατομμυρίων λιρών σε μετοχικό κεφάλαιο.

«Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ, Βαγγέλης Μαρινάκης μείωσε το χρέος του συλλόγου μετατρέποντας άλλα 82 εκατομμύρια λίρες δανείων σε μετοχικό κεφάλαιο.

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ το έκανε σε τακτική βάση τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που έχει διαγράψει μέχρι στιγμής όσον αφορά σε δάνεια.

Τον Μάρτιο του 2023, ο Μαρινάκης μετέτρεψε δάνεια 41 εκατομμυρίων λιρών σε μετοχικό κεφάλαιο με τον ίδιο τρόπο ενώ δύο χρόνια πριν είχε μετατρέψει ποσά 12 και 20 εκατομμυρίων λιρών».

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has reduced the club’s debt by converting another £82million of loans into share capital.

The #NFFC owner has done this on a regular basis in recent years, but this is the biggest amount of money he has written off loans so far.

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 2, 2025