«Το έμβλημα που κουβαλήσαμε, το κουβαλάμε τώρα, και θα το κουβαλάμε πάντα στις καρδιές μας». Μία από τις πολλές αναρτήσεις-αναφορές της Μπαρτσελόνα στα social media, με αφορμή τα 125α γενέθλιά της.

«Είναι τιμή να είμαι ο προπονητής αυτής της ομάδας και σε αυτόν τον υπέροχο σύλλογο. Αισθάνομαι ότι είναι, στην πραγματικότητα, «περισσότερο από ένας σύλλογο. Σήμερα θα είμαστε στη γιορτή και θα νιώσουμε όλη τη συγκίνηση», ανέφερε ο Γερμανός προπονητής της Ισπανικής ομάδας, Χάνσι Φλικ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δηλώσεις έκαναν διάσημοι άσοι της που αγωνίζονται τώρα, αλλά και στο παρελθόν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ελβετός Χανς Γκάμπερ (1877-1930), ο οποίος έφτασε στη Βαρκελώνη το 1898 για επαγγελματικούς λόγους, παθιασμένος με τον στίβο, την ποδηλασία, το γκολφ και το ράγκμπι, έφερε μαζί του ένα πλήρες πρόγραμμα για το βρετανικό παιχνίδι που ήδη παιζόταν στην Καταλωνία, από το 1890 μέσω Βρετανών εργαζομένων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Στις 22 Οκτωβρίου του 1899 ο Χανς Γκάμπερ μέσω μιας… αγγελίας εξέφρασε την επιθυμία του να δημιουργήσει μια ομάδα ποδοσφαίρου. Μια θετική απάντηση οδήγησε σε μια συνάντηση στο Gimnasio Solé στις 29 Νοεμβρίου, όπου ιδρύθηκε η Foot-Ball Club Barcelona.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The crest that we have carried, we carry now, and we will always carry in our 💙❤️. pic.twitter.com/nEGREvCEYB

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2024