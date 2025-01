Με επτά παιχνίδια ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική ημέρα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Λίβερπουλ, με τον Κώστα Τσιμίκα να αγωνίζεται βασικός, χρειάζεται έναν βαθμό κόντρα στη Λιλ για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από τα υπόλοιπα ματς ξεχωρίζει η εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Μπενφίκα, στην οποία οι Καταλανοί ψάχνουν το τρίποντο για να κάνουν ακόμη ένα βήμα για τους «16».

Από εκεί και πέρα η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη φιλοξενεί τη Γιουβέντους, η Ντόρτμουντ δοκιμάζεται στην έδρα της Μπολόνια, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβερκούζεν.

Τέλος η Στουτγκάρδη φιλοξενείται από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Άιντχοφεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

O Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί την εμφάνιση της… ζωής του στο παιχνίδι της Μπενφίκα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, καθώς κατάφερε να πετύχει χατ-τρικ στο πρώτο μισάωρο του αγώνα.

Live η εξέλιξη των αγώνων:

Λίβερπουλ – Λιλ 2-1 (COSMOTE SPORT 5 HD)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Γκολ: 34′ Σαλάχ (Λίβερπουλ), 62′ Ντέιβιντ (Λιλ), 69′ Έλιοτ (Λίβερπουλ)

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη 0-2 (COSMOTE SPORT 9 HD)

Γκολ: 12′ Λέβελινγκ (Στουτγκάρδη), 36′ Λέβελινγκ (Στουτγκάρδη)

Ερυθρός Αστέρας – PSV Αϊντχόφεν 2-3 (COSMOTE SPORT 8 HD)

Γκολ: 18′, 24′ Ντε Γιόνγκ (Αϊντχόφεν), 44′ Φλαμίνγκο (Αϊντχόφεν), 72′ Εντιαγέ (Ερυθρός Αστέρας)

Κλαμπ Μπριζ – Γιουβέντους 0-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)

Γκολ:

Μπολόνια – Ντόρτμουντ 2-1 (COSMOTE SPORT 6 HD)

Γκολ: 13′ πεν. Γκιρασί (Ντόρτμουντ), 71΄Νταλίνγκα (Μπολόνια), 72′ Ίλινγκ Τζούνιορ (Μπολόνια)

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα 4-3 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ: 2′, 23′, 30′, 78′ πεν. Παυλίδης (Μπενφίκα), 13′ πεν. Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα), 64′ Ραφίνια (Μπαρτσελόνα), 68′ αυτ. Αραούχο (Μπενφίκα)

2-1 Benfica.

THEY HAVE TAKEN THE LEAD BUT WHAT THE F*CK JUST HAPPENED THERE BETWEEN CZESZNY AND BALDE ?!?!?!!??!?!!? pic.twitter.com/bI87bjeCTp

— Winning-Goal (@WinningG0al) January 21, 2025