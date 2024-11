Η Εθνική Αγγλίας θα παραταχθεί την Πέμπτη στο κατάμεστο ΟΑΚΑ με μοναδικό στόχο τη νίκη απέναντι στην Εθνική μας, για να μπορέσει να «κλέψει» την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του League B του Nations League από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που βρίσκεται στο +3, μετά το μυθικό «διπλό» στο «Γουέμπλεϊ».

Για το αυριανό ματς πάντως τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές και σημαντικές απουσίες.

Πιο συγκεκριμένα ο -υπηρεσιακός- προπονητής των Άγγλων, Λι Κάρσλι δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Άαρον Ράμσντεϊλ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λέβι Κόλγουιλ, Ντέκλαν Ράις, Μπουκαγιό Σακά, Κόουλ Πάλμερ, Τζακ Γκρίλις και Φιλ Φόντεν και Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ.

Oι «κακές γλώσσες» στο Νησί λένε πως αρκετοί ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στην αποστολή για το ματς με την Ελλάδα επειδή ο Τόμας Τούχελ δεν έχει πιάσει ακόμα δουλειά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Ο αρχηγός της Αγγλίας, Χάρι Κέιν σε δηλώσεις του άφησε ξεκάθαρες αιχμές κατά συμπαικτών του που θα απουσιάσουν από το αυριανό ματς, τονίζοντας ότι η εθνική ομάδα θα πρέπει να είναι πάνω από κάθε σύλλογο.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ‘It’s been taken advantage of, I don’t like it!’

💬 Harry Kane ahead of England’s Nations League clash with Greece tomorrow

🗣️ @GabrielClarke05 pic.twitter.com/weboym5qrG

— ITV Football (@itvfootball) November 13, 2024