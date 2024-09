Χωρίς προπονητή έμεινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού η Αλ Νασρ επισημοποίησε την απόλυση του Λουίς Κάστρο.

«Η Αλ Νασρ ανακοινώνει επίσημα τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον προπονητή της πρώτης ομάδας, τον κ. Λουίς Κάστρο. Εκτιμούμε όλες τις προσπάθειες που έκανε με την Αλ Νασρ και σας ευχόμαστε επιτυχία στο μέλλον σου», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, μέσα στις επόμενες ώρες η Αλ Νασρ πρόκειται να ανακοινώσει τη συμφωνία της με τον Ιταλό, πρώην προπονητή της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι.

🚨🟡🔵 OFFICIAL: Al Nassr have fired the manager Luis Castro, decision now confirmed.

Deal on the verge of being completed with Stefano Pioli to become the new head coach. pic.twitter.com/YuiBuIjqbY

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2024