Την Τετάρτη (4/9) γνωστοποιήθηκαν οι υποψηφιότητες για τη Χρυσή Μπάλα και τα υπόλοιπα βραβεία που θα δοθούν στην λαμπρή τελετή που διοργανώνει η εφημερίδα Equipe.

Στους άνδρες ανακοινώθηκαν οι 30 παίκτες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της σεζόν, ενώ το ίδιο συνέβη και στις γυναίκες, με τον Γιαμάλ να είναι ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία που συμπεριλαμβάνεται στην υποψηφιότητα για τη Χρυσή Μπάλα σε ηλικία 17 ετών και 51 ημερών.

Να σημειωθεί πως για πρώτη φορά από το 2003 δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου στο «Théâtre du Châtelet».

Θυμίζουμε ότι πέρυσι προστέθηκαν δύο ακόμα απονομές, με τον/ην προπονητή-νήτρια της χρονιάς σε άντρες και γυναίκες να ανεβάζουν τον αριθμό των βραβεύσεων στις 10.

Χρυσή Μπάλα σε άντρες και γυναίκες για τον “Καλύτερο Ποδοσφαιριστή” και την “Καλύτερη Παίκτρια”, “Βραβείο Κοπά” για τον “Καλύτερο Νεαρό Ποδοσφαιριστή”, “Βραβείο Γκερντ Μίλερ” για τον πρώτο σκόρερ της προηγούμενης σεζόν, “Βραβείο Γιασίν’ για τον “Καλύτερο Τερματοφύλακα”, “Βραβείο Καλύτερης Ομάδας” αντρών και γυναικών και τέλος, “Βραβείο Σόκρατες” για το ανθρωπιστικό έργο αθλητή ή αθλήτριας, “Βραβείο καλύτερου προπονητή-νήτριας της χρονιάς” σε άντρες και γυναίκες.

Ο θεσμός της Χρυσής Μπάλας χρονολογείται από το 1956, με 45 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές στην πάροδο των ετών να έχουν αναδειχθεί νικητές, αρχής γενομένης από τον Στάνλεϊ Μάθιους, τον γηραιότερο που έχει κρατήσει στα χέρια του το απόλυτο βραβείο αναγνώρισης των επιτευγμάτων ενός παίκτη.

Χρυσή Μπάλα Ανδρών

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία, Ρεάλ)

Φιλ Φόντεν (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι)

Ρούμπεν Ντίας (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι)

Φεντερίκο Βαλβέρδε (Ουρουγουάη, Ρεάλ)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Αργεντινή, Άστον Βίλα)

Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία, Μάντσεστερ Σίτι)

Νίκο Γουίλιαμς (Ισπανία, Μπιλμπάο)

Γκρανίτ Τσάκα (Ελβετία, Λεβερκούζεν)

Αρτέμ Ντόβμπικ (Ουκρανία, Ρόμα)

Τόνι Κρόος (Γερμανία, Ρεάλ)

Βινίσιους (Βραζιλία, Ρεάλ)

Ντάνι Όλμο (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Φλόριαν Βιρτς (Γερμανία, Λεβερκούζεν)

Μάρτιν Έντεγκαρντ (Νορβηγία, Άρσεναλ)

Ματς Χούμελς (Γερμανία, Ρόμα)

Ρόδρι (Ισπανία, Μάντσεστερ Σίτι)

Χάρι Κέιν (Αγγλία, Μπάγερν)

Ντέκλαν Ράις (Αγγλία, Άρσεναλ)

Βιτίνια (Πορτογαλία, Παρί Σεν Ζερμέν)

Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)

Ντάνι Καρβαχάλ (Ισπανία, Ρεάλ)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Μπουκαγιό Σακά (Αγγλία, Άρσεναλ)

Χακάν Τσαλχάνογλου (Τουρκία, Ίντερ)

Γουιλιάμ Σαλιμπά (Γαλλία, Άρσεναλ)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή, Ίντερ)

Αντεμόλα Λούκμαν (Νιγηρία, Αταλάντα)

Αντόνιο Ρίντιγκερ (Γερμανία, Ρεάλ)

Αλεχάνδρο Γκριμάλντο (Ισπανία, Λεβερκούζεν)

Χρυσή Μπάλα Γυναικών

Αϊτάνι Μπονμάτι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ζάμπια, Ορλάντο Πράιντ)

Ταρσιάνι (Βραζιλία, Χιούστον Ντας)

Λόρεν Χεμ (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι)

Τρίνιτι Ρόντμαν (ΗΠΑ, Ουάσινγκτον Σπίριτ)

Άντα Χέγκερμπεργκ (Νορβηγία, Λιόν)

Μανουέλα Τζουλιάνο (Ιταλία, Ρόμα)

Μάλορι Σουάνσον (ΗΠΑ, Σικάγο Ρεντ Σταρς)

Γκλόις Βίγκοσντότιρ (Ισλανδία, Μπάγερν)

Μαριόνα Καλντεντέι (Ισπανία, Άρσεναλ)

Λόρεν Τζέιμς (Αγγλία, Τσέλσι)

Λία Σούλα (Γερμανία, Μπάγερν)

Πατρίσια Γκιζάρο (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Γκάμπι Πορτσίλιο (Βραζιλία, Κορίνθιανς)

Ταμπίτα Τσαγουίνγκα (Μαλάουι, Λιόν)

Καρολίν Γκράιαμ Χάνσεν (Νορβηγία, Μπαρτσελόνα)

Λίντσεϊ Χόραν (ΗΠΑ, Λιόν)

Σίοκε Νούσκεν (Γερμανία, Τσέλσι)

Γουί Χασεγκάβα (Ιαπωνία, Μάντσεστερ Σίτι)

Λούσι Μπρονς (Αγγλία, Τσέλσι)

Σάλμα Παραγουέλο (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Τζούλια Γκβιν (Γερμανία, Μπάγερν)

Καντίγια Σο (Τζαμάικα, Μάντσεστερ Σίτι)

Γκρέις Ζιγιορό (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν)

Αλεξία Πουτέγιας (Ισπανία, Μπαρτσελόνα

Σοφία Σμιθ (ΗΠΑ, Πόρτλαντ Θορνς)

Έβα Παχόρ (Πολωνία, Μπαρτσελόνα)

Αλίσα Νέιχα (Αμερική, Σικάγο Ρεντ Σταρς)

Μάιρα Ραμίρεζ (Κολομβία, Τσέλσι)

Μαρί Αντουανέτ Κατοτό (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν)

Τρόπαιο Γιασίν (Καλύτερος τερματοφύλακας)

Ντιόγκο Κόστα (Πορτογαλία, Πόρτο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί Σεν Ζερμέν)

Γκρέγκορ Κόμπελ (Ελβετία, Ντόρτμουντ)

Αντρέι Λούνιν (Ουκρανία, Ρεάλ)

Μάικ Μενιάν (Γαλλία, Μίλαν)

Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι (Γεωργία, Βαλένθια)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Αργηντινή, Άστον Βίλα)

Ουνάι Σιμόν (Ισπανία, Μπιλμπάο)

Γιαν Σόμερ (Ελβετία, Ίντερ)

Ρόνουεν Γουίλιαμς (Αφρική, Μαμελόντι Σάννταουνς)

